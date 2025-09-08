«Ну, какая красота»: россияне делятся в соцсетях впечатлениями от затмения Луны

Эксперты прогнозировали, что жители любого региона РФ смогут рассмотреть затмение, но в разных его стадиях. В Центральных районах страны наблюдать за природным явлением можно было в вечерние часы, а в Восточной Сибири — после полуночи.

По данным издания, жители Кузбасса также обратили внимание на необычный цвет Луны. Горожане делали фотографии и выкладывали их в Сеть. Жители прокопьевского Тыргана и Кемерово отметили, что Луна стала кроваво-красного цвета. В соцсетях горожане рассказали, что были впечатлены увиденным природным явлением.

«Ну, какая красота», — делятся кузбассовцы в соцсетях.

По данным экспертов, прошедшее затмение называют «кровавым». Причина необычного цвета небесного тела заключается в полном затмении. Для жителей столицы Луна была видна на юго-востоке, под углом примерно 16 градусов над горизонтом.

Ранее сообщалось, что жители севера России наблюдали полярные сияния.