Осторожно, каток под ногами: почему обочины и тротуары Кемерова превратились в зону повышенного риска

В Кузбасском центре медицины катастроф проинформировали, что в среду, 11 февраля, травмы при падении из-за гололеда получили 37 жителей Кемерова, сообщил VSE42.Ru .

Улицы Кемерова после потепления утопают в талом снегу: пешеходы сталкиваются с преодолением мокрого снега и лужами, автомобилисты замечают суженные проезды из-за сугробов, которые тают. Местами встречаются скользкие участки дорог. Обочины просели, а на дорогах появились глубокие колеи.

По данным издания, резкое потепление привело к гололедице. Специалисты Кузбасского центра медицины катастроф призвали россиян во время таких погодных изменений аккуратно передвигаться по улицам городов.

«По городу Кемерово за 11 февраля количество обратившихся составило 37 человек», — проинформировали в центре.

Если падения не избежать, важно знать определенные правила. Главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев отметил, что при падении рекомендовано занять правильную позу: согнуть локти и колени, а голову наклонить к груди.

Ранее сообщалось, что синоптик Ильин рекомендовал москвичам готовиться к резкой смене погоды на неделе.