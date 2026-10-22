ИИ-Достоевский на постоянной основе будет экспертом российского СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян представила сгенерированного искусственным интеллектом Федора Достоевского, который станет постоянным политическим экспертом на телеканале. В опубликованном ролике виртуальный классик цитирует собственный «Дневник писателя» и рассуждает о русских людях и их отношениях с Европой. Симоньян сопроводила публикацию коротким комментарием: «Обещала — сделали».

Русский классик теперь заговорит голосом нейросети: на RT появился ИИ-Достоевский, которому отвели роль постоянного политического эксперта. Анонс сделала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, опубликовав сгенерированный ролик в своем Telegram-канале. В видео виртуальный писатель цитирует «Дневник писателя» и размышляет о том, как русские люди «нагоняли на себя европейские вкусы», ориентируясь на Европу.

По сюжету ролика, финал оказался печальным: Запад в итоге объявил Россию врагом и «будущими сокрушителями европейской цивилизации». Сам Достоевский в видео с горечью замечает, что именно так в Европе поняли «страстную цель стать общечеловеками».

Любопытно, что идея цифрового Достоевского на RT не нова. Главный редактор литературного журнала The Times Literary Supplement Мартин Айвенс в колонке для Bloomberg еще раньше предполагал: живи классик сегодня, он «наверняка появлялся бы в эфире Russia Today». Теперь это пророчество, пусть и в виртуальном формате, сбылось.