Певица Буланова раскрыла секрет, почему больше не может давать автографы от своего имени

Певица Татьяна Буланова призналась, что скоро будет раздавать автографы уже под другой фамилией, пишет портал «Дни.ру» .

Признание певицы было немного ожидаемым. Недавно звезда вышла замуж. Это ее третий брак. Супругом стал бизнесмен Валерий Руднев. Пара смотрится эффектно, несмотря на то, что избранник Булановой младше ее на 19 лет. Татьяна не скрывала, что намерена взять фамилию мужа, но поделилась секретом с корреспондентом «Дни.ру».

«Я пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла, – сообщила артистка. – Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии».

После оформления документов певица будет подписываться как Буланова-Руднева. Она решила взять двойную фамилию.

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