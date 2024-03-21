Пленный Гацарели: в грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы, израильтяне

Пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели рассказал РИА Новости , что в состав «Грузинского национального легиона» входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.

До начала специальной военной операции Мамука Гацарели служил в вооруженных силах Грузии. Пленный признался, что поддался влиянию антироссийских грузинских СМИ и решил отправиться на СВО, заняв позицию Украины. Для реализации цели прибыл в Варшаву. Там в аэропорту стоял человек с табличкой «Иностранный легион». Грузинского гражданина в военную организацию не приняли. Он не подошел по возрасту. Молодой человек искал альтернативные способы и нашел контакты командира «Грузинского легиона».

«Я позвонил ему, он направил ко мне человека — и через час я уже находился в месте дислокации «Грузинского национального легиона». В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности. Это было 17 марта 2022 года. Некоторые успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины», — рассказал пленный наемник из Грузии.

Пленный наемник из Грузии был осужден в России 20 февраля. Суд постановил пожизненное заключение. Решение вынесли на основании нарушения одновременно двух статей УК РФ.

Пленные ВСУ рассказывают о том, как попали в ряды вооруженных сил. Чаще всего их мобилизовали насильственным способом. Один из пленных заявил, что командование не выполняет свои прямые обязанности. Из-за халатности страдают рядовые солдаты.

Некоторые истории о пленных могут стать сюжетом для фильма. Так, украинский боец три дня выхаживал раненого российского военного.

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