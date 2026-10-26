Визу за две недели и билет за ₽3700: как Европа возвращает российских туристов

«Наша версия»⁠: страны Евросоюза начали приоткрывать россиянам лазейки

Общество

Еврокомиссия заверяет, что ограничение выдачи виз россиянам остаётся приоритетом, и следующим шагом может стать введение «урезанных» виз — с правом посещения только одной страны вместо всей территории союза. Однако власти европейских государств, по данным источников, всё больше думают о своей экономике и ослабляют правила для россиян. Об этом пишет портал «Наша версия».

На прошлой неделе визовый центр Италии сообщил об упрощении процедуры: максимальный срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы сокращён с 60 до 45 дней. По отзывам турагентств, греческое консульство может оформить визу всего за две недели.

Гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что активно выдавать визы гражданам РФ начала Великобритания: ждать ответа нередко приходится два месяца, документов нужно много, но ещё недавно процент отказов был запредельным. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что спрос на Европу растёт гигантски: если в прошлом году там побывали 650 тысяч россиян, то в этом — более 700 тысяч. По его словам, 85% принимают пять стран — Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия, процент отказов у Греции всего 5%, но мультивизы полностью ушли: на шесть дней поездки дают визу на шесть дней.

Статистика подтверждает смягчение: в 2023 году отказ получил каждый десятый, в 2024-м — 7,5%, в 2025-м — 6,3%. Причина — экономика. В 2024 году Россельхозбанк сообщал, что только за месяц россияне потратили в Италии на шопинг более ₽2,2 млрд. Директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко подтвердил, что российские путешественники остаются в числе наиболее платёжеспособных клиентов. При этом оформление визы сегодня — самая сложная и затратная часть поездки: билет Ереван — Милан на декабрь стоит ₽3700, а проживание во французских отелях порой дешевле, чем в аналогичных гостиницах Москвы, добавил директор туроператора Let's Fly Антон Лаврухин. Арутюнов заключил, что европейские партнёры тоскуют по российским туристам и устали от геополитической напряжённости.

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