Политолог Куртов оценил вероятность начала войны между Азербайджаном и Арменией

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии», политолог Аждар Куртов считает, что утренний инцидент не приведет к возобновлению военных действиям между Арменией и Азербайджаном, пишет интернет-издание «Абзац» .

Ранее мы сообщали, что во вторник, 13 февраля, армия Азербайджана открыла огонь в направлении Неркин Ханда. Минобороны Армении рассказали о погибших и раненых. В Азербайджане не отрицали, что открыли огонь, заявив о проведении операции «Возмездие».

Политолог Аждар Куртов считает, что победителем в конфликте можно считать Азербайджан. В республике прекрасно понимают свое преимущество, поэтому могут позволить инициировать проведение подобных операций.

Локальные сопротивления на границе между Арменией и Азербайджаном не приведут к масштабным военным действиям: для этого нет в первую очередь политической воли.

«Это локальный инцидент, к войне он не приведёт. Армения при нынешнем руководстве сдала все свои позиции, которые могли бы ей помочь в разрешении вопросов, связанных с Нагорным Карабахом. Фактически это была капитуляция. Ереван, потерпев военное поражение, сейчас опять начинать конфликт не может, поскольку нет политических и военных ресурсов для этого», — высказал мнение собеседник «Абзаца».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие изменения в законодательную базу необходимо внести, чтобы защитить военных СВО на «гражданке» от мошенников.