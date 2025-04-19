Политолог заявил, что США хотят уступок от Москвы

Политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров поделился предположением, для какой цели спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф намерен еще раз встретиться с российскими представителями, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт предположил, что изначально Россия передала через спецпосланника, как в понимании Кремля должен завершиться конфликт. Он в свою очередь передал информацию американскому президенту США Дональду Трампу. Следующими адресатами стали лидеры европейских стран и Украина. Политолог уверен, что Киев отказался выполнять все требования России. Теперь эта информация снова передается по цепочке.

Политолог высказал мнение, что второй раунд переговоров будет посвящен поиску возможных компромиссов между сторонами и обсуждению различных нюансов.

«США хотят уступок со стороны Москвы», – пояснил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США исключил возможность вступления Украины в НАТО. В Венгрии же проходит референдум, где граждане могут высказать мнение о возможном вступлении Украины в Евросоюз. Премьер-министр Виктор Орбан выступил категорически против и аргументировал свою позицию.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Шеремет призвал Трампа не отстраняться от переговоров.