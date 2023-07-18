Польша опасается ЧВК «Вагнер» и укрепляет свои границы

После того, как на белорусскую территорию прибыли представители ЧВК «Вагнер», польские власти приняли решение о переброске военных вдоль линии разграничения с Беларусью.

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак рассказал журналистам, что Польша усиливает контроль за восточными территориями страны в связи с пребыванием в соседнем государстве бойцов ЧВК «Вагнер», пишет агентство «РИА Новости». В Варшаве прекрасно понимают угрозы, которые могут нести военные из ЧВК «Вагнер».

«Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая – Белой Подляске, то есть возле границы», - рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак

Военные ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Беларуси после заключения определенных договоренностей между президентом Республики и основателем ЧВК Евгением Пригожиным. 24 июня бойцы частного военного формирования инициировали мятеж. Военные захватили здание штаба Южного военного округа. Евгений Пригожин заявлял о намерении дойти до Москвы. Конфликт завершился после переговоров между Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным. В Польше с самого начала были обеспокоены таким решением. Депутаты РФ предлагают найти способ легализации «вагнеров» на территории государства.