Посол Салтыков: РФ помогает Буркина-Фасо в обеспечении безопасности

Посол РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков рассказал РИА Новости о заинтересованности Буркина-Фасо в помощи со стороны России для повышения своей боеспособности.

В Буркина-Фасо идет многолетняя война. В республике есть большое количество террористических групп, которые совершают вооруженные нападения на мирных жителей. В прошедшие выходные террористы напади на церковь и мечеть в разных регионах республики. Прихожане религиозных заведений погибли. Некоторые нападавшие были ликвидированы. Подобные террористические атаки проходят часто. Многие жители вынуждены были покинуть свои дома.

Посол Алексей Салтыков отметил, что люди смогут вернуться домой после того, как в регионе обеспечат безопасность. Буркинийцы заинтересованы в помощи России в данном направлении.

«Буркинийцы прежде всего заинтересованы в том, чтобы российская сторона помогла в обеспечении безопасности, повышении боеспособности вооруженных сил (республики – ред.)», — сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.

Спикер отметил, что совместные работы в данном направлении ведутся. Заметен прогресс.

Ранее мы сообщали, что Приднестровье попросило помощи у России из-за экономической блокады Кишинева. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий высказал мнение, что РФ обязана помочь непризнанной республике. Власти Молдавии выразили свой протест.