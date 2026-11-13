Уехали в отпуск — верните деньги за ЖКУ: кому положен перерасчет и как его получить

«Аиф-Тюмень»: перерасчет за ЖКУ возможен при отсутствии более пяти дней

Общество

Если уезжаете из дома больше чем на пять полных календарных дней, за часть коммунальных услуг можно получить перерасчет. Как пишет «Аиф-Тюмень», это возможно только при отсутствии счетчиков и при технической невозможности их установить. День отъезда и день возвращения в срок отсутствия не засчитываются.

Пересчитать могут плату за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора — при условии, что начисления идут по числу зарегистрированных жильцов. Отопление, электричество и общедомовые расходы перерасчету не подлежат.

Заявление подают в управляющую компанию, ТСЖ или непосредственно исполнителю услуг — либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. В нем указывают, кто и в какие даты отсутствовал, и прикладывают подтверждающие документы: билеты, командировочные бумаги или счета из гостиницы. Дополнительно потребуется акт о невозможности установить счетчик.

Перерасчет сделают максимум за шесть месяцев; если поездка затянулась, заявление придется подать повторно. Таким образом, экономия возможна только в домах без приборов учета, а ключевые условия — документальное подтверждение отсутствия и соблюдение сроков обращения.

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