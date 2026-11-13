Если уезжаете из дома больше чем на пять полных календарных дней, за часть коммунальных услуг можно получить перерасчет. Как пишет « Аиф-Тюмень », это возможно только при отсутствии счетчиков и при технической невозможности их установить. День отъезда и день возвращения в срок отсутствия не засчитываются.

Пересчитать могут плату за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора — при условии, что начисления идут по числу зарегистрированных жильцов. Отопление, электричество и общедомовые расходы перерасчету не подлежат.

Заявление подают в управляющую компанию, ТСЖ или непосредственно исполнителю услуг — либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. В нем указывают, кто и в какие даты отсутствовал, и прикладывают подтверждающие документы: билеты, командировочные бумаги или счета из гостиницы. Дополнительно потребуется акт о невозможности установить счетчик.

Перерасчет сделают максимум за шесть месяцев; если поездка затянулась, заявление придется подать повторно. Таким образом, экономия возможна только в домах без приборов учета, а ключевые условия — документальное подтверждение отсутствия и соблюдение сроков обращения.