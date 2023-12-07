Приревновала парня: Появилась первая версия причин стрельбы в школе Брянска

Источник RT из правоохранительных органов сообщил, что у сотрудников полиции есть несколько версий того, что побудило школьницу стрелять в своих одноклассников. Он поделился одной из версий.

Ученица 8-А класса, которая принесла в школу ружье отца и начала стрелять по одноклассникам, была влюблена в одного парня. В классе есть девочка, которая также испытывала к подростку симпатию. Девушки не могли «поделить» между собой парня. Согласно версии следствия, которой располагает RT, ревность стала причиной сегодняшней трагедии.

Ранее мы сообщали, что отца 14-летней девочки, которая после стрельбы совершила суицид, задержали сотрудники полиции. К нему есть ряд вопросов, в частности, как оружие оказалось в руках у ребенка.

Согласно данным RT, в настоящее время допрос проводят с директором гимназии. К педагогу также есть много вопросов, в частности, как подросток могла пронести ружье в класс так, чтобы этого никто не заметил.

На происшедшее сразу отреагировал губернатор Брянской области Александр Богомаз, который рассказал о намерениях оказывать поддержку пострадавшим семьям. Пять учеников находятся в больнице.

Также известно, что у стрелявшей школьницы была сестра-близнец. Девочка находилась в классе во время стрельбы. Ранее мы сообщали о том, как она себя чувствует после инцидента.