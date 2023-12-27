Продюсер Бачерикова: Извинения Ивлеевой раскрыли еще один факт ее неуважения России

Продюсер Екатерина Бачерикова считает, что оправдание Ивлеевой лишь усугубили ситуацию. Телеведущая отметила, что вечеринку проводили в рамках коллаборации с известным зарубежным журналом. Ранее Анастасия Ивлеева была редактором издания. Продюсер напомнила, что журнал запрещен на территории РФ, значит, блогер и приглашенные звезды нарушали данный запрет.

Продюсер Бачерикова предполагает, что Анастасия целенаправленно организовала такое мероприятие, ведь теперь все внимание приковано к ней.

«Она же понимала, что поднимется волна хейта. Соответственно, вырастет популярность блогера», — уточняет Бачерикова.

Продюсер не поддерживает вечеринки подобного формата и прекрасно понимает их неуместность во время СВО.

«Подобные вечеринки не транслируют наши традиционные ценности. А столь неоднозначные действа всегда порождают волну хейта и негатива», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Вечеринка стала резонансной. Если сначала Ивлееву осуждали россияне, то сейчас дело зашло далеко за рамки дискуссий. В судебное постановление по делу рэпера Николая Васильева, который танцевал голым в столичном ночном клубе на мероприятии, внесены данные о пропаганде гомосексуальных отношений.

Саму Анастасию Ивлеева проверяет налоговая служба. Адвокат Тимур Харди рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», есть ли у звезды шоу-бизнеса возможность уйти от ответственности.