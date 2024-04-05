Пропавших подростков из Уфы будут искать при помощи вездехода-амфибии «Шерп»

Поиски пропавших подростков из Уфы продолжаются . Ежедневно в операции участвует все больше неравнодушных жителей. Теперь люди также будут пользоваться вездеходом-амфибией «Шерп», сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Специальный транспорт позволит проложить путь, по которому волонтеры смогут продолжить поиски подростков в труднодоступных местах. Для наблюдения за акваторией по течению реки Белой специалисты используют оптические приборы. Вдоль береговой линии установили пять наблюдательных пунктов. Не останавливают поиски кинологические расчеты и водолазная группа.

«За эти дни добровольцами было пройдено около 3000 км, закрыто 1594 кв. км территории, выполнено 350 задач. Все эти дни не прекращает работу водолазная группа управления гражданской защиты Уфы, также постоянно задействован катер на воздушной подушке. Вчера с его помощью удалось доставить поисковиков на остров и произвести его тщательный прочес», — рассказали поисковики отряда «ЛизаАлерт» в РБ.

5 апреля — это уже седьмые сутки, когда ведутся поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. 30 марта подростки ушли гулять в сторону леса. Позже они перестали выходить на связь. На берегу реки были найдены портфели ребят. Позже обнаружили сапог, который предположительно принадлежит одному из друзей. Практически все жители помогают в поисках. В город приехали волонтеры из других населенных пунктов, но пока найти ребят не удается.

Ранее мы сообщали, что СК Курской области выяснил причину смерти ребенка, найденного в болоте.