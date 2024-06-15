RadarBox: занимавшийся разведкой у Крыма беспилотник США MQ-4C подал аварийный сигнал

Ресурс создал отдельную колонку, в которую вносит информацию о подавших аварийный сигнал летательных устройствах. Беспилотнику MQ-4C присвоен позывной BLKCAT6. В пятницу, 14 июня, он совершил очередной полет вблизи Крыма. Днем после исследования территории Черного моря беспилотник направился на военно-морскую базу НАТО Сигонелла, которая расположена на Сицилии.

Вблизи Италии беспилотный летательный аппарат ВМС США передал операторам код 7700, который означает, что на борту произошла внештатная ситуация. БПЛА приземлился на базе на Сицилии. Произошло это в 19:00 (по московскому времени).

В случае аварийной ситуации, согласно стандарту ИКАО, пилот может отправить три кода:

7700 — появились неисправности в работе летательного объекта;

7600 — зафиксирован сбой связи;

7500 — воздушное судно было захвачено.

Разведывательные беспилотники США регулярно изучают берега вблизи Черного моря. Иногда объекты действуют провокационно — подлетают максимально близко к российской территории или пропадают с поля зрения операторов. Так, недавно RQ-4B Global Hawk собирал данные вблизи Крыма, но не отражался на радарах. Предположительно, США специально это сделали, чтобы Россия не могла определить интересующие их цели. А беспилотник RQ-4 Global Hawk находился всего в 170 км возле Ялты. Собранные данные США могут передавать ВСУ для нанесения точных ударов и обхода работы систем ПВО.

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