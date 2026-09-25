Отменили рейс — заплатили штраф: почему туристы в Абхазию потеряли ₽80 тыс.?

TourDom.ru: туроператор удержал ₽80 тыс. за отказ от тура в Абхазию

Общество

Туристы, купившие тур в Абхазию с перелетом Москва — Сочи, отказались от поездки после отмены рейса и столкнулись с удержанием фактически понесенных расходов. О ситуации редакции TourDom.ru рассказала турагент.

По ее словам, о отмене рейса стало известно только в аэропорту. Туроператор сообщил, что перевозчик не предоставил альтернативный вылет, и предложил туристам самостоятельно добраться до курорта, а затем подать заявку на компенсацию стоимости билетов в юридический отдел.

Такой вариант оказался слишком дорогим: билеты на троих без багажа в тот же день стоили от ₽120 тыс., а доступных мест на поезда не было. Турагент предлагала перенести перелет на 18 августа — был прямой рейс до Сухума с доплатой, но клиенты не согласились ждать. В итоге они отказались от тура. Туроператор заявил, что аннулировать поездку можно только с удержанием ФПР, которые после минимизации составили около ₽80 тыс. — примерно половину стоимости.

Юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская отметила, что если туроператор не может предоставить одну из услуг турпакета, у туриста есть основания требовать полного возврата по Закону «О защите прав потребителей». Она пояснила, что турист может предъявить претензию, а при необходимости обратиться в суд и оспорить даже сам факт предъявления ФПР. Уже после подготовки материала туроператор сообщил TourDom.ru, что фактически понесенные расходы туристам обнулены. Турагентам рекомендовали при сомнениях сразу обращаться в юридический отдел.

Читайте также

«Дети перегружены». Минпросвещения дало рекомендации по проведению контрольных работ

«Дети перегружены». Минпросвещения дало рекомендации по проведению контрольных работ

Эвтаназия против воли: женщину умертвили, пока она плакала и просила остановиться

Эвтаназия против воли: женщину умертвили, пока она плакала и просила остановиться

Состав важнее цены: стало известно, что россияне ищут в готовой еде

Состав важнее цены: стало известно, что россияне ищут в готовой еде

Молодежь Подмосковья выбирает дистанционное электронное голосование

Молодежь Подмосковья выбирает дистанционное электронное голосование

«Лошадь не обманешь»: психологи раскрыли удивительный эффект ипповенции

«Лошадь не обманешь»: психологи раскрыли удивительный эффект ипповенции

«Допросы надоели»: россиянка сравнила жизнь и отношение к русским на Бали и в Германии

«Допросы надоели»: россиянка сравнила жизнь и отношение к русским на Бали и в Германии

В Подмосковье прошла донорская акция от Союза машиностроителей России

В Подмосковье прошла донорская акция от Союза машиностроителей России

Автоэксперты перечислили несколько советов, как купить машину и не пожалеть об этом

Автоэксперты перечислили несколько советов, как купить машину и не пожалеть об этом

Кадыров приблизился к абсолютному результату на выборах, получив 99,85% голосов

Алкоголь и отношения: почти каждый десятый россиянин против непьющего партнера

Алкоголь и отношения: почти каждый десятый россиянин против непьющего партнера

Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Добавьте mosregtoday.ru в избранное