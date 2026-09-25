Туристы, купившие тур в Абхазию с перелетом Москва — Сочи, отказались от поездки после отмены рейса и столкнулись с удержанием фактически понесенных расходов. О ситуации редакции TourDom.ru рассказала турагент.

По ее словам, о отмене рейса стало известно только в аэропорту. Туроператор сообщил, что перевозчик не предоставил альтернативный вылет, и предложил туристам самостоятельно добраться до курорта, а затем подать заявку на компенсацию стоимости билетов в юридический отдел.

Такой вариант оказался слишком дорогим: билеты на троих без багажа в тот же день стоили от ₽120 тыс., а доступных мест на поезда не было. Турагент предлагала перенести перелет на 18 августа — был прямой рейс до Сухума с доплатой, но клиенты не согласились ждать. В итоге они отказались от тура. Туроператор заявил, что аннулировать поездку можно только с удержанием ФПР, которые после минимизации составили около ₽80 тыс. — примерно половину стоимости.

Юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская отметила, что если туроператор не может предоставить одну из услуг турпакета, у туриста есть основания требовать полного возврата по Закону «О защите прав потребителей». Она пояснила, что турист может предъявить претензию, а при необходимости обратиться в суд и оспорить даже сам факт предъявления ФПР. Уже после подготовки материала туроператор сообщил TourDom.ru, что фактически понесенные расходы туристам обнулены. Турагентам рекомендовали при сомнениях сразу обращаться в юридический отдел.