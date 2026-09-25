Турагенты все чаще сталкиваются с вопросом клиентов: можно ли вернуть деньги за тур, если рейс перенесли на несколько дней и отдых фактически сократился. В редакцию TourDom.ru обратились с конкретным случаем: тур в Абхазию с 22 сентября по 4 октября, вылет перенесли с вторника на четверг, а возврат сдвинули на 3 октября.

Туристы захотели аннулировать поездку, но туроператор заявил, что возврат возможен только с вычетом фактических затрат по договору — то есть до 100%. Что делать в такой ситуации, разбирались юристы.

По словам Кристины Негановой, юриста компании «Байбородин и партнеры», многое зависит от причины переноса. Перевозчик вправе задержать или отменить рейс, изменить маршрут, если это необходимо для безопасности полетов — так предусмотрено Федеральными авиационными правилами. Если речь идет об обстоятельствах, которые туроператор и перевозчик объективно не могли предвидеть или предотвратить, возлагать на них ответственность за перенос даты вылета было бы не совсем корректно.

Однако изменение дат рейсов фактически сокращает продолжительность тура. В этом случае вступает в силу закон «Об основах туристской деятельности»: такая ситуация считается существенным изменением обстоятельств, из которых исходили при заключении договора. Поэтому каждая из сторон вправе требовать расторжения договора. Но туристу важно учитывать, что туроператор может удержать фактически понесенные расходы, размер которых варьируется. В судебных разбирательствах эти расходы придется подтверждать, и исход дела зависит от полноты представленных документов.

Если поездка все же состоится, возникает отдельный вопрос: должен ли туроператор компенсировать выпавшие дни отдыха? По мнению Негановой, если изменение условий договора произошло из-за форс-мажора, туроператор освобождается от ответственности за неоказанные услуги, поскольку не мог повлиять на обстоятельства. Правда, в суде придется доказать, что на момент заключения договора ситуация отличалась от той, что привела к переносу. Например, для рейса в Сочи это может быть проблематично, так как закрытие аэропортов не является чем-то новым. Судебная практика по этому вопросу противоречива.

Турагентам юристы рекомендуют оперативно доводить до туристов всю информацию об изменениях рейсов и сохранять подтверждения сообщений. Желательно также запрашивать документы или официальные данные о причинах изменения расписания — это будет важно при судебном споре. Кроме того, в договорах с туристом стоит указывать, что турагент не отвечает за действия туроператоров, перевозчиков и других исполнителей услуг, если такая ответственность не возложена на него законом.