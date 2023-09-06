Резонансное дело о стрельбе в военного СВО в Батайске передали в следственные органы СК

В СК России по Ростовской области сообщили, что дело о нападении на военного СВО в городе Батайске передали в комитет в связи с резонансностью, сообщает rostovgazeta.ru . Такие меры предприняла прокуратора региона.

Также стало известно, что депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в прокуратуру с целью более бдительного отношения к делу. Об этом он сообщил в интернет-мессенджере. Депутат считает, что «хулиганство» - это не та статья, на которую должны ориентироваться сотрудники правоохранительных органов в данном случае. В военного СВО стреляли, а значит, речь идет о более тяжких последствиях для нападающего.

Об инциденте в Батайске стало известно вечером, 3 сентября. Очевидцы обратились в полицию. Они утверждали, что между военным СВО и мужчинами был конфликт по причине того, что боец выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Началась драка.

Один из нападающих выстрелил в военного СВО около 12 раз. Официального подтверждения показаний свидетелей не было, но сотрудники правоохранительных органов приняли к сведению информацию.

На следующий день агентство «РИА Новости» связались с матерью потерпевшего, которая подтвердила факт стрельбы и статус мужчины. Правоохранительные органы определили личность стреляющего, которого разыскивают.