РИА Новости: разбившийся в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и операциях в Сирии

Фронтовой бомбардировщик Су-34, который утром 11 июня разбился во время учебно-тренировочного полета в Северной Осетии, принимал участие в СВО и боевых операциях в Сирии. Такой информацией с РИА Новости поделился собственный источник в оперативных службах.

Источник поделился предварительной информацией — Су-34 вылетел с аэродрома в Моздоке.

«Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ подтвердили факт крушения истребителя. Экипаж погиб. Предварительная версия — техническая неисправность транспортного средства. Крушение произошло в месте, где нет застроек. Упавшие обломки не нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

Украина вскоре может также получить истребители, с помощью которых ВСУ будут наносить удары по территории России. Подобное обещание дал французский президент Эммануэль Макрон. Не все политики поддерживают решения правительства. С аналогичными заявлениями выступали в Белом доме. Из США на Украину могут попасть истребители F-15.

Ранее мы сообщали, что Россия воспримет передачу Украине F-16 как сигнал в ядерной сфере. С таким предупреждением к Западу обратился глава МИД РФ Сергей Лавров.