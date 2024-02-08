Спикер пояснил свою позицию. В США многие СМИ коррумпированные. Они освещают ситуацию с той стороны, как это выгодно правительству. В обществе целенаправленно создавали негативный образ России, уверяя граждан, что от страны исходит угроза.

Такер Карлсон — один из немногих журналистов, которые профессионально выполняют свои обязанности. Он объективен. У американцев есть уверенность в том, что угроза исходит от России. Они живут в постоянном стрессе. Правдивое интервью позволит многим посмотреть на ситуацию с другой стороны.

«Это потрясет русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений, что может вывести Америку из траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны», — написал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Эксперт считает, что американцам важно узнать правду и реалистично смотреть на происходящие в мире события. Это позволит им адаптироваться к новому миропорядку.

«Если американский народ хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание в следующем десятилетии, ему необходимо ввести противоядие от болезни русофобии. Это противоядие нетрудно приобрести: оно состоит из правды, основанной на фактах и реалистичном понимании мира, в котором мы живем», — уверен эксперт.

Анонс интервью вызвал резонансную реакцию общества. Он набрал более 90 млн просмотров. На странице в социальной сети американский обозреватель проинформировал, что интервью будет опубликовано 9 февраля.

Корреспондент отметил, что также хотел бы задать украинскому президенту Владимиру Зеленскому много тех вопросов, каких ранее не задавали его коллеги. Политолог Сергей Разгуляев спрогнозировал для интернет-издания «Подмосковье сегодня», насколько вероятна встреча украинского лидера с американским обозревателем.