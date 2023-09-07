«Руки у них длинные»: Эксперт Баширов объяснил, как власть должна защищать регионы от БПЛА

Политолог Марат Баширов рассказал, с какой целью Украина атакует территории РФ беспилотниками, а также, как власть должна действовать, чтобы защитить своих граждан.

Политолог Баширов уверен, что Киев запускает беспилотники одновременно по нескольким причинам. В первую очередь показать, что у «руки у них длинные», сообщает rostovgazeta.ru. Создать видимость, что они могут добраться до любого региона, а значит, никто не в безопасности, пока не завершится СВО.

Украина верит, что таким образом запугивает жителей РФ, а значит, население начинает негативно относиться к действующему политическому режиму. Эксперт Марат Баширов, что частично Киев достигает поставленных задач: люди напуганы.

У России же должно быть понимание, что если беспилотники долетают до городов, которые расположены далеко от зоны СВО, значит нужно срочно что-то предпринимать. Военные РФ наносят удары по городам Украины, а ВСУ – по населенным пунктам России, - вот такое размышление неверное и приводит к серьезным проблемам. Нельзя относиться спокойно к происшедшему, даже если никто не погиб.

К БПЛА надо отнестись с пониманием важности происходящего. Вот какие меры предлагает политолог:

«Мы же великая держава. А Украина — американское прокси-государство. И первое, что должны сделать наши власти — создать своеобразные щиты. А второе — искать центры производства этих беспилотников, уничтожать их, и те места запуска, которые используют», - заявил политолог Марат Баширов изданию RostovGazeta

В ночь с 6 на 7 сентября несколько городов России подверглись атакам беспилотников. Над Ростовской областью сбили два, один из которых упал в центре Ростова и нанес ущерб. Беспилотник упал в Подмосковье. Жительница Брянска рассказала, как поняла, что вблизи вокзала взрывается беспилотник. И это не все населенные пункты, в которых был зафиксирован удар беспилотника за последние сутки.