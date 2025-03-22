Сальдо заверил, что акт террора в «Крокусе» не останется без ответа

За атакой «Крокус Сити Холла» скрывается ненависть к России и ее народу, к российской культуре и спокойной жизни граждан. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Губернатор Сальдо отметил, что трагические события, произошедшие год назад в здании подмосковного концертного зала, вызывают боль. Долг россиян перед собой, детьми и соотечественниками — чтить память погибших невинных людей, которые пришли в «Крокус Сити Холл» с целью отдохнуть и хорошо провести время.

Губернатор напомнил, что жертвами террористов стали дети и женщины. На концерт приходили целыми семьями.

«Ни один акт террора не останется без ответа. Ни один преступник не уйдет от наказания», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В первую годовщину теракта официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала журналистам о некоторых итогах расследования. Спикер назвала организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, сообщила о завершении расследования в отношении 19 фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что случайными свидетелями побега террористов из горящего здания стала супружеская пара, которая через год после трагедии поделились воспоминаниями.