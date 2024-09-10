Самолет из Перми совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за атак БПЛА

Самолет авиакомпании «Победа», который направлялся из Перми в Москву, незапланированно приземлился в Нижнем Новгороде, сообщил properm.ru.

Источник Properm.ru из Росавиации назвал причину такого решения — обеспечение безопасности пассажиров самолета в связи с массовыми атаками БПЛА на Подмосковье. Более десяти рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Первыми сообщили о запрете на приземление аэропорты Внуково и Домодедово. Соответствующий приказ поступил в 01:17 в ночь на 10 сентября.

Немного позже, в 01:46, аналогичное решение приняли в администрации аэропорта Жуковский. Напомним, ночью обломки от сбитого беспилотника падали на территорию этого столичного аэропорта. На данный момент задержек рейсов нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев сообщил о 14 сбитых вражеских БПЛА в Подмосковье в ночь на 10 сентября. Особенно пострадали многоквартирные дома в Раменском, есть жертвы среди мирного населения.