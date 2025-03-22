Шесть граждан из Средней Азии занимались организацией теракта в «Крокусе»

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко во время встречи с журналистами сообщила, что непосредственной организацией теракта в «Крокус Сити Холле» занимались шестеро граждан из Средней Ази, сообщило РИА Новости.

Представитель СК заявила, что иностранные граждане заочно арестованы и объявлены в розыск. Часть из организаторов проходит по делу под псевдонимами. Следствие выяснило, что все шесть граждан в настоящее время находятся за границей.

«Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова*, Шамсидина Фаридуни* и Саидакрами Рачабализоду*», – и организовали их обучение за границей", - рассказала Петренко.

Во время общения с прессой Светлана Петренко проинформировала, что теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства. Называть название страны спикер не стала. Кроме того, СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», которым предоставили время для изучения материалов дела.

Трагедия произошла в день, когда группа «Пикник» собиралась встретиться со своими фанатами. Перед началом мероприятия в помещении раздались звуки выстрела. Пострадавшие рассказывали, что огонь велся хаотично. Вскоре террористы подожгли здание и скрылись с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов установили местоположения каждого, кто в тот день стрелял в беззащитных людей. Следствие разбирается, кто были организаторами и соучастниками.

Ранее сообщалось, что ветеран «Вымпела» назвал государство, организовавшее 22 марта 2024 года теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

**Росфинмониторингом признаны экстремистами и террористами.