Ветеран «Вымпела» назвал государство, организовавшее теракт в «Крокусе»

В первую годовщину теракта в СК РФ заявили, что его организовали спецслужбы недружественного государства. Ветеран «Вымпела» Валерий Киселев уверен, что речь идет об Украине. Он рассказал, что к подобному мнению пришел еще год назад. После обнародования информации, которая появлялась на протяжении всего расследования, полковник ФСБ в отставке убеждался в своей правоте.

«За год моя версия не изменилась, как и тогда я думаю, что теракт был организован Киевом. Все следы ведут именно туда, следственные мероприятия это доказывают», — заявил «Абзацу» ветеран спецподразделения «Вымпел» полковник ФСБ в отставке Валерий Киселев.

Собеседник «Абзаца» высказал мнение, что финансирование теракта могли обеспечивать другие страны. Однако по его мнению, организатор — СБУ. Представители украинского ведомства начали сотрудничать с исламскими радикалами и заказали теракт, уверен эксперт.

Отметим, что в СК РФ также проинформировали о завершении расследования в отношении 19 обвиняемых в теракте в «Крокусе».

Ранее губернатор Сальдо заверил, что акт террора в «Крокусе» не останется без ответа.