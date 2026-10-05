Химические ожоги глаз и лица: 10-летний мальчик пострадал от подростков в Петербурге
«Мойка78»: подростки распылили перцовку в лицо 10-летнему мальчику в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки распылили перцовый баллончик в лицо 10-летнему мальчику. Ребенок получил химические ожоги глаз и лица. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По словам матери пострадавшего, компания потребовала от мальчика отдать самокат или толстовку. Ребенок отказался, после чего один из подростков распылил ему в лицо перцовку. Затем нападавшие и их друзья убежали. Мальчику оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают обидчиков.