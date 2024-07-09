Сотрудница ЗАГСа Щелина: жители Петрозаводска часто меняют имена

Начальник отдела ЗАГСа Петрозаводска Элина Щелина на планерке в администрации карельской столицы сообщила, что акт гражданского состояния о смене имени стал одним из самых востребованных, сообщает karelinform.ru .

Спикер привела пример, что в советские годы на протяжении года в ЗАГС поступало около 60 заявлений с просьбой сменить имя. В современное время 30 заявлений принимают сотрудники ЗАГСа каждый месяц.

С каждым годом запрос становится все более востребованным. Так, в 2014 году представители местного ЗАГСа внесли 247 записей о смене имени. В первом полугодии нынешнего года уже принято 190 обращений, а по итогам 2023 года зарегистрировало 350 записей.

«Очень востребованный акт гражданского состояния», — резюмировала Щелина.

Спикер не проинформировала, что побуждает людей менять свое имя. Некоторые современные родители выбирают для своих детей редкие и оригинальные имена. Например, Белослава, Наима и Искра родились в Омской области в первом полугодии 2024 года. Политическая обстановка также влияет на мам и пап новорожденных. В Нижегородской области в 2024 году на свет появились Искандер и Любомир.

Ранее мы сообщали, что свыше 20 тысяч подмосковных родителей получили выплаты на новорожденных.