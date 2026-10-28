Соседи, мигранты и полиция: адвокат объяснил, как правильно сообщить о подозрительной квартире

Адвокат Олифир: о нелегальных мигрантах у соседей нужно сообщать участковому

Общество

При подозрении на нелегальных мигрантов у соседей адвокат Андрей Олифир советует сообщать участковому, в дежурное отделение полиции или сотрудникам отдела по вопросам миграции. Об этом он рассказал «Абзацу». Обращение также принимает онлайн-приемная МВД.

По словам эксперта, в сообщении нужно указать номер квартиры и этаж, где появляются предполагаемые нелегалы, а также даты визитов, их частоту и время прибытия, номер машины, на которой их привозят. Записи с датами удобно вести две-три недели, а фото и видео из подъезда и двора стоит передать полиции, не публикуя в Сети. Заглядывать в квартиру незачем: жилище защищает статья 25 Конституции, а подписи нескольких соседей способны усилить обращение.

Передать информацию профильным ведомствам можно тремя способами: по телефону, при личном визите или письменно. Звонить в дежурную часть — по номеру 102. При очном визите дежурный выдаст талон-уведомление, по которому можно отследить итоги проверки.

Если обращение подается в формате заявления, его лучше подписать и указать адрес: по статье 11 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» письмо без фамилии или почтового адреса остается без ответа. Статья 6 того же закона запрещает раскрывать сведения из обращения без согласия заявителя. Добросовестному автору ничто не грозит: статья 306 УК РФ наказывает только за заведомо ложный донос, подытожил Олифир.

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