Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на странице в социальной сети сообщил о резком сокращении населения страны, в которой работал длительное время. Так, только за два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона человек, сообщает агентство « РИА Новости ».

Сокращение населения происходит по разным причинам. Киевский режим своими неразумными действиями привел к «могилизации» мужской части населения, которую отправляют в зону СВО. Из-за этого гибнет большая часть украинцев.

Сокращение населения также происходит и из-за оттока граждан за границу, что негативно отражается на экономике страны. Уезжает большая часть работоспособных людей. Украина теряет высококвалифицированных специалистов, в которых возникнет острая потребность после завершения конфликта. Нет никаких гарантий, что уехавшие люди захотят возвращаться на Украину.

«По самым скромным подсчетам, на контролируемой киевским режимом территории осталось 19 миллионов человек. Это же страшная цифра!» - высказала мнение бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Согласно данным аналитического ресурса «Опендатабот», на Украине в последнее время существенно снизились показатели рождаемости. Украинский эксперт Элла Либанова прогнозировала, что 2023 год станет наихудшим за историю Украины в демографическом плане.

В России правительство также обеспокоено демографическими данными. Депутаты предлагают запретить женщинам делать аборты хотя бы в частных клиниках. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл положительно оценил такую инициативу. Многие эксперты выступают категорически против.