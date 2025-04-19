Супруга Боярского сообщила подробности госпитализации артиста

Народная артистка РФ Лариса Луппиан рассказала, что ее супруга — артиста Михаила Боярского —госпитализировали после травмы с целью наблюдения за его состоянием, сообщил ТАСС.

Супруга Боярского рассказала, что артиста госпитализировали по причине возможного развития пневмонии после полученной травмы. По ее словам, медикам удалось избежать развития негативных для организма последствий.

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться. Они поэтому его и держат в больнице, чтобы предотвратить это», — сказала ТАСС Луппиан.

Лариса Луппиан отметила, что в настоящее время ее супруг чувствует себя хорошо. Она предполагает, что уже на следующей неделе артиста выпишут из больницы.

Как сообщалось ранее, актер не смог участвовать в спектакле театра им. Ленсовета. В воскресенье, 13 апреля, Боярский упал в театре. Артиста госпитализировали. Медики диагностировали перелом ребра и ушиб легкого. В театре также сообщили, что состояние артиста удовлетворительное. Ему требуется время для восстановления и отдыха. На время его вынужденного отсутствия в спектаклях, где участвует артист, решили включать запись с его голосом. Инцидент произошел во время репетиции спектакля, который представят вниманию зрителей впервые.

Ранее сообщалось, что Петросян отказался от госпитализации, несмотря на сильный кашель и высокую температуру.