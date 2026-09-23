Новый вид пингвинов в Индийском океане: как ученые нашли то, что скрывалось тысячи лет?

MIR24.TV: ученые обнаружили новый вид пингвинов на Кергелене

Наука

Международная команда исследователей выявила новый вид пингвинов у берегов архипелага Кергелен в южной части Индийского океана. Как сообщает MIR24.TV, птицы оставались вне поля зрения науки из-за труднодоступности этих мест. Вид получил название Pygoscelis kerguelensis и был отнесен к папуанским пингвинам.

Ученые изучили ДНК 64 особей из 10 колоний, а также сопоставили их внешность, рацион, сроки размножения, голосовые сигналы и пищевое поведение. Генетический анализ подтвердил существенные отличия от сородичей. По расчетам специалистов, отдельные эволюционные ветви папуанских пингвинов возникли за последние 300–500 тысяч лет. Судьба популяции пока неясна: из-за глобального потепления и изменений экосистемы пригодные для жизни территории в ближайшие десятилетия могут заметно уменьшиться.

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