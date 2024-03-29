В Башкирии решили, что после смены пола одного из супругов брак аннулируют

Парламент Башкирии принял закон об аннулировании брака при смене пола одним из супругов, сообщает mkset.ru .

В пресс-службе Курултая региона отметили, что инициатива депутатов прошла все этапы чтения и утверждения.

«Государственная политика нашей страны направлена на сохранение традиционной семьи. Как видим, для защиты семейных ценностей одного здравого смысла и логики недостаточно. Нездоровые западные веяния вынуждают нас прописывать в законе, казалось бы, очевидные вещи. Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма», — пояснил спикер Константин Толкачев.

Спикер отметил, что как только семья перестает соответствовать формуле «женщина и мужчина», брак будет автоматически аннулирован без согласия сторон.

Суд России уже рассматривал иск, когда прокуратура инициировала аннулирование брака после смены пола одного из супругов. Это произошло в Тюменской области. Мужчина и женщина узаконили отношения. Позже жена сменила пол и внесла изменения в документы. Пару развели, хотя они выступали против данного решения. Адвокат семьи был уверен, что силовики привлекли СМИ специально, чтобы сделать судебные разбирательства более громкими.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает россиянам смену пола. Исключение составляют случаи, когда операцию проводили по медицинским показателям.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем полезны летние поправки в Семейный кодекс, касающиеся смены пола.