В Белгородской области БПЛА ВСУ выпустил боеприпас по населенному пункту

Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков в интернет-мессенджере проинформировал об очередной атаке со стороны Украины, пишет агентство ТАСС.

«Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка - Вторая Грайворонского городского округа - противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков

Губернатор Гладков рассказал, что на область надвигался заряженный боеприпасом беспилотный аппарат. В селе Грайворонского района им был сброшен осколочный боеприпас. Пострадавших нет. Осколки задели автомобиль местного жителя.

Губернатор Владислав Шапша в своем микроблоге также рассказал об атаке со стороны ВСУ. В регионе сегодня сложные погодные условия, но это не помешало удачно сбить беспилотник. Пострадавшие и пораженные объекты отсутствуют.

21 августа также сильный взрыв испугал жителей Ростова. Жители в разных отдаленных друг от друга районах услышали громкий взрыв. Так совпало, что после этого в сторону Ворошиловского района выехало три бригады сокрой помощи. Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что самолет перешел на сверхзвук.

В ночь на 20 августа беспилотник ВСУ стал причиной повреждений крыши и фасада на вокзале в Курске. Пять человек получили ранения, но в госпитализации не нуждались.