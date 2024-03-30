В Испании считают, что над королевством могла пролететь баллистическая ракета

В ночь на субботу 30 марта над территорией Испании пролетел неизвестный объект. Ученые имеют две версии происшедшего, сообщил ТАСС .

Установлено, что объект летел со стороны Франции. Он пролетел над автономными сообществами Каталония и Валенсия. После полета упал в море. Исследованием происшедшего занимаются сотрудники Высшего совета научных исследований. Они поделились предварительными данными анализов.

Согласно первой версии, воздушное пространство Испании пресекла баллистическая ракета. Согласно второй, произошел вход неизвестного объекта в атмосферу.

«Сейчас мы рассматриваем две гипотезы: баллистическая ракета или вход в атмосферу [некого объекта]» — отмечается в публикации ведомства в X (ранее Twitter).

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