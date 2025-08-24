В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена военнослужащими

Самолет Ил-76МД с группой российских военнослужащих, которые находились в плену на Украине, приземлился в Подмосковье, сообщил ТАСС.

Очередной обмен пленными прошел между Россией и Украиной. В Россию удалось вернуть 146 военнослужащих, которые были вынуждены находиться на Украине. Столько же военнослужащих, выступающих за противника, возвращены домой. Кроме того, после продолжительных переговоров и активации работы различных ведомств удалось вернуть в РФ восемь жителей Курской области, которые с февраля незаконно удерживались в украинском городе.

Курян и военнослужащих сначала доставили в Белоруссию. Жителей Курской области лично встретила омбудсмен Москалькова. Она поблагодарила россиян за выдержку. Военнослужащие встретились в дружественной республике с медиками и психологами. Они звонили родным, чтобы сообщить о скорой долгожданной встрече. Некоторые граждане поделились своими историями. Так, один из военнослужащих, который до СВО работал электриком в Санкт-Петербурге, три года провел в плену у ВСУ.

В целях безопасности не сообщается, на территории какого аэропорта Подмосковья сейчас находятся военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Киев исчерпывает свой «фонд» обмена пленными.