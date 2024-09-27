В СК назвали причину смерти котенка семьи под Красноярском

Тело умершего котенка, который жил в семье под Красноярском, было направлено на экспертизу. На шерсти животного обнаружены вещества, которые входят в состав инсектицидного средства, сообщило Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело котенка обнаружили родственники семьи в воскресенье, 22 сентября. Животное было найдено возле дома. Его отнесли на свалку. Следователи забрали котенка, чтобы специалисты ветеринарной службы Красноярского края провели вскрытие. Для анализа взяли шерсть и внутренние органы. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что животное могло отравиться средством от насекомых.

«По предварительным данным, на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артем Кротов.

Котенок был обнаружен родственниками после того, как шестеро членов семьи были госпитализированы с симптомами сильного отравления. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли в больнице 21 сентября. 22 сентября поступила информация о смерти 11-летней девочки. В ночь на 23 сентября скончалась 12-летняя девочка. Родители детей находились в тяжелом состоянии. На данный момент беременная мама и глава семейства выписаны. Юрист Венчакова рассказала ранее интернет-изданию «Подмосковье сегодня», понесут ли родители погибших детей наказание.

Ранее сообщалось, что в СК назвали приоритетную версию отравления детей под Красноярском.