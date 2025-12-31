«Весь запас раскупили»: россияне в Будапеште опустошили полки с майонезом перед Новым годом

К 30 декабря полки русских гастрономов в Будапеште опустели от майонеза. По информации РИА Новости, россияне, живущие в Венгрии, устроили настоящий ажиотажный спрос на этот соус в последние дни уходящего года.

Сотрудница одной из таких торговых точек, отвечая на вопрос о наличии товара, констатировала, что майонеза на полках уже не осталось — весь запас был раскуплен покупателями.

«Майонеза уже нет — все разобрали», — пояснила РИА Новости продавец одного из таких магазинов.

При этом в магазине пообещали постараться организовать новую поставку уже 31 декабря, чтобы покупатели успели приобрести необходимый ингредиент и приготовить традиционные салаты к праздничному столу.

