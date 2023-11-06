Второй тур и перевыборы: В ЦИК Молдавии подвели итоги местных выборов

В воскресенье, 5 ноября, прошли местные выборы в Молдавии. В ЦИК подвели предварительные итоги, сообщает агентство «РИА Новости».

В 265 населенных пунктах планируется проведение второго тура местных выборов. Причина - ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Теперь через две недели со дня выборов состоится второй тур.

Будут выбраны два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. В бюллетене будут только их фамилии. Избирателям предложат сделать еще раз свой выбор. Об этом рассказал глава Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

В восьми населенных пунктах выборы будут проходить снова. Подсчеты 5 ноября показали, что на избирательные участки пришло менее 25% граждан Молдавии. Выборы считаются несостоявшимися. Через две недели жителям снова предложат явиться на выборы.

Нынешний градоначальник Кишинева Ион Чебан набрал 100% голосов. В горсовет войдет 20 представителей партии «Национальное альтернативное движение», лидером которой является Ион Чебан.

Ранее молдавский эксперт Ян Лисневский назвал причины поражения на выборах правящей партии президента: превышение полномочий, цензура на независимые СМИ, угнетение оппозиции и использование административных ресурсов.

В 2024 году президентские выборы пройдут в разных странах, в частности, в России, в США, в Молдавии, на Украине. Так, в США уже началась предвыборная кампания. Против экс-президента Дональда Трампа, одного из лидирующих претендентов, завели уголовное дело.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» предположил, чего мог бы добиться нынешний президент России Владимир Путин, если бы выставил свою кандидатуру на выборах 2024 года.