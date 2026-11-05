Продажи рухнули на 36%, а цены растут: почему московские новостройки не дешевеют

Москва закончила три квартала 2026 года с 38 тыс. сделок в новостройках — на 36% меньше, чем годом ранее, и это новый минимум с 2017 года. Несмотря на падение продаж, цены на новые квартиры продолжили расти. Основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова объяснила, что снижение спроса далеко не всегда ведет к снижению цен: на столичном рынке действует сразу несколько факторов, пишет РБК .

Во-первых, меняется структура предложения — в Старой Москве доля комфорт-класса за пять лет сократилась на 16 п. п., до 33,5%, а бизнес-класс занял 54%. Строить более дорогое жилье девелоперам в ряде случаев выгоднее: при достаточном спросе такие проекты дают большую доходность. Средняя цена метра растет даже при сдержанном спросе, хотя это не значит, что каждая квартира дорожает.

Во-вторых, застройщики ограничены условиями проектного финансирования и обязательствами перед банками, поэтому резкое снижение цен не всегда экономически оправдано — чаще они предлагают точечные скидки и специальные условия. Руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко добавил, что девелоперы воспринимают квартиры как «вечную ценность» и рассчитывают, что покупатель найдется позже, а маржинальность бизнеса за год заметно просела, и многие проекты работают на грани безубыточности.

Доброхотова считает, что общего снижения цен в ближайшей перспективе ждать не стоит: возможны корректировки в отдельных проектах, если продажи не соответствуют финансовой модели. Репченко, напротив, полагает, что условия для снижения уже сложились, но скидки будут «тихими» — под конкретного покупателя или по схеме «больше за те же деньги».