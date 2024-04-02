«Запугать не получится»: подробности атаки БПЛА на Татарстан 2 апреля

Как мы сообщали ранее, 2 апреля беспилотники совершили атаку на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, также повреждено здание общежития в особой экономической зоне «Алабуга». Момент атаки попало на видео. Согласно уточняющим данным, Татарстан атаковали три беспилотника в период примерно с пяти до шести утра.

KazanFirst отмечает, что республика находится вдали от государственной границы с Украиной, поэтому жители региона не привыкли становиться свидетелями атак БПЛА. Раннее время выбрано противником специально, ведь, например, в общежитии было еще много людей. Без пострадавших не обошлось.

«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой», — рассказали KazanFirst в министерстве здравоохранения республики.

Раис республики Рустам Минниханов рассказал, что в Татарстане примут все необходимые меры для безопасности. Более эмоционально отреагировал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Он напомнил, что современные россияне — потомки героев, которые защитили страну от фашистского режима Германии. Он уверен, что жителей России запугать не получится.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут атаковать территорию России при помощи применения технологий ИИ.