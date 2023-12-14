«Жить невозможно»: Udm-info опубликовал неотредактированные вопросы россиян президенту РФ

Во время пресс-конференции, на которой президент РФ Владимир Путин подводил итоги текущего года и делился прогнозами на будущий, в прямом эфире поступали сообщения от граждан. Некоторые из них были достаточно провокационными, сообщает udm-info.ru .

Некоторые россияне отметили, что есть две России - реальная страна и телевизионная. Вопрос заключался в том, когда же идеальный образ РФ из телевизора станет реальностью. Критика поступала и в адрес «Первого телеканала» из-за освещения исключительно хороших новостей, происходящих в России. Некоторые задавали прямой вопрос:

«Владимир Владимирович! Подскажите, когда мы будем жить лучше?»

«Питер как бомжатник, жить невозможно»

Много сообщений пришло с вопросами о политиках. Кто-то ставил конкретный вопрос. Например, когда в Санкт-Петербурге наведут порядок в городе. Другие вопросы были более философскими:

«Чиновники имеют счета, недвижимость за границей. Их дети учатся там же. Зачем им интересы России, и как они могут занимать высокие посты?»

«Почему чиновники с периферии начинают оптимизацию с работяг, а не с себя?»

Повышение цен на продукты, особенно на яйца, беспокоят россиян. Это стало ясно из сообщений, которые они присылали. Лоток яиц в Дагестане стоит 550 рублей. Жительница Петропавловск-Камчатского отметила, что 1500 рублей необходимо потратить, чтобы приготовить овощной салат из помидоров и огурцов.

«Сделайте нормальные цены!»

Тема стоимости яиц была затронута президентом России. Владимир Путин мониторит ситуацию с ростом цен. Спикер извинился перед россиянами за сложившуюся ситуацию и рассказал, что за один прием пищи раньше мог съесть сразу десяток яиц.