Джуд Лоу попал в объективы фотокамер в образе Путина со съемок фильма о Кремле

Знаменитого британского актера Джуда Лоу заметили на съемочной площадке нового фильма «Волшебник Кремля», который обещает стать одной из самых ожидаемых премьер года. Фотографию в образе президента РФ Владимира Путина, которого играет Лоу, опубликовали журналисты РИА Новости из кремлевского пула в телеграм-канале.

О том, что Джуд Лоу сыграет российского лидера, стало известно в январе 2025 года. Фильм «Кремлевский волшебник», или «Волшебник Кремля», снимает французский режиссер Оливье Ассаяс. Кинолента является адаптацией одноименной книги Джулиано да Эмполи. Главные роли исполнят актеры Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу.

Сюжет фильма разворачивается в начале 90-х годов в России. Главный герой — телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политическим стратегом и пиарщиком Владимира Путина. На тот момент Путин еще служил в ФСБ. Прототипом персонажа Баранова считается государственный советник РФ Владислав Сурков.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, создатели фильма «Волшебник Кремля» не обращались к администрации российского лидера за консультациями.

Ранее также стало известно, что в Москве на 60-м году жизни скончался известный российский тележурналист Константин Цивилев.