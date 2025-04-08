Началась транспортировка тела Паши Техника из Таиланда в Москву

Директор рэпера Павла Ивлева, более известного под псевдонимом Паша Техник, Марк Яровный сообщил о начале транспортировки тела музыканта из Таиланда в Москву. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Яровный отметил, что идентификация тела прошла успешно. Музыканта перевозят в цинковом гробу. Ожидается, что Техника привезут в Москву уже 9 апреля. Также медиаменджер сообщил, что затраты на транспортировку тела составили около 500 тыс. руб.

Пашу Техника госпитализировали на Пхукете в конце марта с симптомами сильного отравления. Музыкант впал в кому, и местные врачи боролись за его жизнь несколько дней. 4 апреля Ивлев скончался, не приходя в сознание.

Во вторник, 8 апреля, Яровный также опубликовал в своем телеграм-канале заключение о смерти Паши Техника. Там указано, что основной причиной смерти рэпера стал «септический шок».

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово. Тем не менее, по данным источников, соответствующей записи на отпевание в церкви нет.