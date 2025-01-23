Названа причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне приема медицинского препарата, стали причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, Антона Коробкова-Землянского. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с результатами исследования.

Коробков-Землянский ушел из жизни 9 ноября 2024 года. Ему было 40 лет. Как ранее писал SHOT, перед смертью мужчина перенес инфаркт миокарда, но спасти медикам его не удалось.

В крови Коробкова-Землянского по итогам экспертизы не были обнаружены запрещенные вещества.

Антон Коробков-Землянский имел богатый опыт работы в журналистике. С 2007 по 2010 годы он занимал должности корреспондента и редактора на Первом канале. В 2011 году он перешел в команду «Сколково», где стал заместителем вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе, а также директором по новым медиа.

В 2015 году Коробков-Землянский стал пресс-секретарем популярного певца Филиппа Киркорова и работал с ним до 2017 года. В 2019 году он возглавил пресс-службу холдинга «Европейская медиагруппа», а в 2022 году был назначен представителем артиста SHAMAN в прессе.

Ранее сообщалось, что фан-граппа SHAMAN написала обращение к властям Пермского края с просьбой переименовать улицу Курта Кобейна в честь российского певца.