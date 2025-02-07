Отец Тиммы разоблачил слезливые видео Седоковой

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис обвинил российскую певицу Анну Седокову в неискренности, комментируя ее слезливые публикации в блоге после смерти сына, пишет портал 7days.ru.

По словам Райтиса Тиммы, артистка наняла семь адвокатов в тот же день, когда стало известно о самоубийстве Яниса. Это, по его мнению, противоречит ее публичному образу скорбящей вдовы.

Он подчеркнул, что поведение Седоковой после смерти экс-супруга было далеким от изображаемого в соцсетях горя. Он описал ее как решительно настроенную и деловитую женщину, которая пыталась получить доступ к телефону Яниса.

«Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса. Код был матери неизвестен. Тогда Седокова сказала, что пойдет к следователю и перезвонит Аусме», — рассказал Райтис Тимма.

Эта версия событий резко контрастирует с сообщениями Седоковой о ее тяжелом эмоциональном состоянии и необходимости срочно улететь с сыном за границу после посещения клиники.

Ранее певица сообщила, что ей пришлось собирать себя «по кусочкам», чтобы скрыть от сына правду о трагедии. Однако отец Тиммы считает, что поездка Анны в США была связана не с восстановлением после эмоционального потрясения, а с доступом к финансовым счетам бывшего мужа.

Янис Тимма в ночь на 17 декабря покончил жизнь самоубийством через повешение. Ему было 32 года. Инцидент произошел в одной из московских гостиниц. На родине, в Латвии, тело Тиммы кремировали.

После случившегося общественность начала высказывать мнение, что именно из-за Седоковой Тимма решился на такой шаг. Общественники даже призвали устроить в отношении певицы проверку по факту доведения до самоубийства, однако следствие не стало возбуждать уголовное дело, а также установила, что баскетболист действительно покончил с собой.

Ранее певица Алена Кравец обвинила друга покойного Яниса Тиммы в организации травли Анны Седоковой.