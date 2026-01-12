Пять дней осталось у Долиной, чтобы добровольно передать квартиру Лурье

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) установила срок для народной артистки РФ Ларисы Долиной. Как сообщила ТАСС адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, у певицы есть пять дней на добровольное исполнение судебного решения.

По словам юриста, артистка в течение этого срока обязана передать ключи от проданной квартиры в Хамовниках новой законной владелице.

Сторона покупательницы была вынуждена обратиться в службу судебных приставов после того, как Долина сорвала ранее согласованные сроки.

Договоренность между певицей и покупательницей предусматривала передачу ключей от жилья лично Долиной или ее уполномоченным 9 января, однако этого так и не произошло.

Известно, что артистка отдыхает за границей вместе с дочерью и внучкой. По информации СМИ, певица находится в Абу-Даби и живет в пятизвездочном отеле. По имеющейся информации, в Россию Долина вернется не раньше 20 января.

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Шолохов жестко высказался о поведении народной артистки России Ларисы Долиной в истории с квартирой.