Рэпер Offset не выступит на большом концерте в Москве

Американский рэпер Киари Кендрелл Сифус, более известный как Offset, не сможет дать грандиозный концерт в Москве, пишет Mash.

Ранее телеграм-каналы распространили информацию о том, что рэпер уже заселился в московскую гостиницу «Ритц», однако эти данные оказались фейком.

По информации Mash, артист попросту не смог прилететь в Россию из-за отмены рейсов, связанной с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Рэпер в своих соцсетях сообщил, что выступление будет перенесено на более поздний срок.

О том, что Offset должен выступить в России, сообщалось еще в апреле, однако рэпер несколько раз переносил дату своего концерта.

Несмотря на отсутствие Offset, в Москве все-равно пройдет концерт с участием таких иностранных рэп-исполнителей как Lil Pump Richie Wess и SmokePurppe.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Akon планирует выступить на «ЦСКА Арене» в Москве в августе.