Стало известно о новой трагедии в семье вдовы Алексея Пиманова

Народный артист России Эдгард Запашный в беседе сообщил о новой трагедии, которая постигла семью российской актрисы Ольги Погодиной. В комментарии NEWS.ru он рассказал , что отец Ольги скончался на 40-й день после смерти ее мужа, журналиста и телеведущего Алексея Пиманова.

Напомним, легендарного ведущего программы «Человек и закон» не стало 23 апреля. Пиманову было 64 года.

«Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств», — рассказал Запашный.

Он также поделился своими воспоминаниями об Алексее Пиманове. Он признался, что до сих пор не может смириться с его уходом. Телеведущего он назвал «большим профессионалом, патриотом страны и примером для многих».

На церемонии прощания с Пимановым Ольга Погодина рассказала присутствующим, что у них осталась маленькая дочь. Семья переживает тяжелый период, потеряв двух близких людей один за другим. Поклонники и коллеги выражают соболезнования Погодиной и ее родным.

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