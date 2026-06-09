Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта выругался матом на выпускном

Сын голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, 17-летний Нокс, устроил скандал на собственном выпускном вечере, пишет RadarOnline. Молодой человек, который активно занимается боевыми искусствами, произнес речь, полную нецензурной лексики. Он выругался матом, рассказывая о своей спортивной карьере, и заявил, что намерен «надрать задницу» своим противникам в предстоящем бою. Присутствующие были шокированы, а видео моментально разлетелось по Сети.

Однако не только выходка Нокса вызвала обсуждение. На важном семейном событии вновь отсутствовал его отец, Брэд Питт. По данным источников, актер не только не пришел на выпускной, но и не связался с семьей, чтобы поздравить сына. Он даже не покупал билеты, хотя церемония планировалась заранее.

Это повторяющаяся ситуация: ранее Питт уже пропустил выпускной своей дочери Захарии. Напомним, что у Брэда в последние годы сложились напряженные отношения с детьми, многие из которых отказались от его фамилии. Сам актер сейчас строит личную жизнь с Инес де Рамон и, судя по всему, редко появляется на семейных торжествах с Джоли.

Ранее стало известно, что отец Анджелины Джоли боится никогда не увидеть дочь и внуков.