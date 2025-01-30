Продюсер раскрыл, почему билеты на концерт Седоковой не покупают даже в Казахстане

Певица Анна Седокова продолжает карьеру и уже запланировала концерт в Казахстане. Однако билеты не продаются. Павел Рудченко в беседе с URA.RU рассказал, что на спрос повлияла смерть Яниса Тиммы.

Седокова намерена дать концерт в Казахстане в один из самых романтичных дней — 14 февраля. Однако, судя по данным сайта по продаже билетов, публика не особо заинтересована в мероприятии. К тому же, выступление артистка запланировала в ресторане Алма-Аты и ценник приличный: порядка 28 тысяч рублей за билет и столик. Сам концерт будет идти 45 минут, конечно, если состоится.

Уральские журналисты подчеркнули, что риски отмены есть, ведь за две недели до выступления из 19 столов не забронировали ни одного.

Продюсер Павел Рудченко считает, что билеты на концерт Анны Седоковой стали непривлекательными из-за цены и из-за трагедии, произошедшей в Москве с бывшим мужем певицы. На этом фоне особенно странно выглядит выбор даты концерта, ведь это День всех влюбленных.

«Думаю, тот факт, что Анна даже не взяла паузу в музыкальной карьере, люди воспринимают как некое кощунство и непристойное поведение. Хотя, в принципе, она на сегодняшний день не такой яркий и мощный артист, чтобы собирать полные залы. Это не каждому удается», — заключил Павел.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма состояли в браке четыре года. Незадолго до смерти спортсмен и певица развелись. Латвиец тяжело переживал разрыв и пытался связаться с артисткой. В день рождения Седоковой он отправлял ей поздравления, а вскоре его тело нашли в одном из домов Москвы. Ходило множество версий, вплоть до того, что баскетболист якобы подстроил свою смерть или к ней причастна сама Седокова. Однако проверка следствия установила, что это был суицид.

Ранее сестра Яниса Тиммы рассказала о миллионах, которые он задолжал Анне Седоковой перед смертью.